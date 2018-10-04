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04/10/2018 17:45

【貿易開戰】邱騰華：貿易戰短期難解決，增中小企融資最高貸款額

　　《經濟通通訊社４日專訊》商務及經濟發展局局長邱騰華會見傳媒時表示，中美貿易糾紛短
期內難以解決，預料需要中長期措施應對，因此政府決定優化按證保險公司的中小企融資擔保計
劃，將計劃截至申請日期由明年２月延至６月底，最高貸款額則由１２００萬元提高至１５００
萬元，並延長擔保期至７年。
　　他預料，優化措施將惠及中小企，期望相關措施能於１１月落實，而政府的多個部門會合作
應對貿易戰。（ｋｙ）

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