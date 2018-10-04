【香港政情】律師會會長彭韻僖就港獨有關問題三緘其口

《經濟通通訊社４日專訊》香港律師會今日舉行傳媒午宴，該會會長彭韻僖被問及有關保安

局取締香港民族黨、校園應否討論港獨，及是否應將自決視為等同港獨等問題，她均指不作評論

，僅表示言論自由雖然重要，但也要有底線及依法辦事。

至於政府是否應加快為《基本法》２３條立法的工作，彭韻僖指應遵循政府的說法，待合適

的時機時才進行有關工作。而現時是否就是「合適的時機」，彭韻僖亦指「不作評論」。（ｃｗ

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