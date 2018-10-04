《經濟通通訊社４日專訊》有消息指，下星期公布的《施政報告》將落實研究把工廈改裝為
過渡性房屋。公屋聯會指，昨日（３日）與運輸及房屋局局長陳帆會面，指政府已找到有工廈業
主願提供３幢位於東九龍的單一業權工廈，整幢改裝為過渡性的房屋，提供４００至５００個單
位，租金會較市面劏房低，但較公屋高，每個單位面積約４００呎，對象為在公屋輪候冊的３至
４人家庭申請者。
公屋聯會透露，落實的工廈過渡性房屋會由非政府組織營運，相信政府會資助改裝費用。
（ｃｗ）
04/10/2018 15:55
【施政前瞻】公屋聯會引述陳帆指有工廈業主願提供單位作過渡房屋
《經濟通通訊社４日專訊》有消息指，下星期公布的《施政報告》將落實研究把工廈改裝為
過渡性房屋。公屋聯會指，昨日（３日）與運輸及房屋局局長陳帆會面，指政府已找到有工廈業
主願提供３幢位於東九龍的單一業權工廈，整幢改裝為過渡性的房屋，提供４００至５００個單
位，租金會較市面劏房低，但較公屋高，每個單位面積約４００呎，對象為在公屋輪候冊的３至
４人家庭申請者。
公屋聯會透露，落實的工廈過渡性房屋會由非政府組織營運，相信政府會資助改裝費用。
（ｃｗ）
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