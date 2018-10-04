《經濟通通訊社４日專訊》立法會內務委員會今日下午召開特別會議，討論政府就超強颱風
山竹的準備、應變及善後工作。多名主要官員，包括政務司司長張建宗及９名局長都會出席會議
。
政府提交立法會的資料顯示，保安局局長檢討處理超強颱風的工作正在進行中，工作會包含
三方面，包括檢視預防破壞和應變工作，找出可改善之處；檢討風暴過後的善後和復原工作；檢
討對內及對外發布資訊，包括與市民和各部門之間的協調與溝通。（ｃｗ）
04/10/2018 15:58
【香港政情】立會文件指保安局將檢討超強颱風的資訊發布等工作
《經濟通通訊社４日專訊》立法會內務委員會今日下午召開特別會議，討論政府就超強颱風
山竹的準備、應變及善後工作。多名主要官員，包括政務司司長張建宗及９名局長都會出席會議
。
政府提交立法會的資料顯示，保安局局長檢討處理超強颱風的工作正在進行中，工作會包含
三方面，包括檢視預防破壞和應變工作，找出可改善之處；檢討風暴過後的善後和復原工作；檢
討對內及對外發布資訊，包括與市民和各部門之間的協調與溝通。（ｃｗ）
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