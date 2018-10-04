《經濟通通訊社４日專訊》立法會內務委員會今日下午召開特別會議，討論政府就超強颱風
山竹的準備、應變及善後工作。政務司司長張建宗表示，山竹的破壞力屬歷年罕見，善後工作的
難度較以往大，望市民體諒。
對於山竹過後，交通未能及時恢復，張建宗指政府已呼籲僱主體恤員工，政府亦完全明白市
民的感受，並會汲取經驗及檢視相關機制，將於今個月內召開首次跨部門檢討會議，檢討面對天
災的應變計劃，當中包括當大部分交通不能恢復之下，對市民復工造成影響的應對方案。
（ｃｗ）
04/10/2018 18:37
【香港政情】張建宗稱理解市民風災後的感受，會汲取經驗檢視機制
《經濟通通訊社４日專訊》立法會內務委員會今日下午召開特別會議，討論政府就超強颱風
山竹的準備、應變及善後工作。政務司司長張建宗表示，山竹的破壞力屬歷年罕見，善後工作的
難度較以往大，望市民體諒。
對於山竹過後，交通未能及時恢復，張建宗指政府已呼籲僱主體恤員工，政府亦完全明白市
民的感受，並會汲取經驗及檢視相關機制，將於今個月內召開首次跨部門檢討會議，檢討面對天
災的應變計劃，當中包括當大部分交通不能恢復之下，對市民復工造成影響的應對方案。
（ｃｗ）
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