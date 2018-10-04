《經濟通通訊社記者林雯婕４日上海專電》上交所理事長黃紅元在３日在希腊雅典舉行的世
界交易所聯合會（ＷＦＥ）會員大會上，當選為ＷＦＥ董事會董事，有利於加強中國交易所與全
球各國其他交易所交流互鑒，推動建設國際資本市場合作新機制，踐行中國參與全球行業治理新
理念；推進上交所國際化進程，提升上海國際金融中心全球影響力。
上交所於２００２年成為ＷＦＥ會員，為內地首家會員交易所。多年來，上交所深入參與
ＷＦＥ各項重要事務，有效提升了中國交易所在全球交易所行業的影響力和話語權。
04/10/2018 08:33
【上海專電】上交所理事長黃紅元當選世界交易所聯合會董事
《經濟通通訊社記者林雯婕４日上海專電》上交所理事長黃紅元在３日在希腊雅典舉行的世
界交易所聯合會（ＷＦＥ）會員大會上，當選為ＷＦＥ董事會董事，有利於加強中國交易所與全
球各國其他交易所交流互鑒，推動建設國際資本市場合作新機制，踐行中國參與全球行業治理新
理念；推進上交所國際化進程，提升上海國際金融中心全球影響力。
上交所於２００２年成為ＷＦＥ會員，為內地首家會員交易所。多年來，上交所深入參與
ＷＦＥ各項重要事務，有效提升了中國交易所在全球交易所行業的影響力和話語權。
|國際動態04/10/2018
美英3科學家主導酶抗體進化 齊奪化學獎
|生財有道04/10/2018
走入深水埗將軍澳，共享空間新變奏
|中國故事04/10/2018
聯想重拾初心攻商用 冀引領行業智能化
|香港政情03/10/2018
【施政前瞻】羅兵咸籲全面檢討稅制 對大灣區港企豁免內地所得稅
|FOCUS03/10/2018
【FOCUS】意大利「挑機」歐盟 多事之秋新興市場亦著涼
|中國故事03/10/2018
【逃稅風波】逃稅案遭國稅局罰近9億元 范冰冰致歉：完全接受處罰
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰