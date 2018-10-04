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04/10/2018 08:33

【上海專電】上交所理事長黃紅元當選世界交易所聯合會董事

　　《經濟通通訊社記者林雯婕４日上海專電》上交所理事長黃紅元在３日在希腊雅典舉行的世
界交易所聯合會（ＷＦＥ）會員大會上，當選為ＷＦＥ董事會董事，有利於加強中國交易所與全
球各國其他交易所交流互鑒，推動建設國際資本市場合作新機制，踐行中國參與全球行業治理新
理念；推進上交所國際化進程，提升上海國際金融中心全球影響力。
　　上交所於２００２年成為ＷＦＥ會員，為內地首家會員交易所。多年來，上交所深入參與
ＷＦＥ各項重要事務，有效提升了中國交易所在全球交易所行業的影響力和話語權。

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