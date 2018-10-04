《經濟通通訊社４日專訊》世界銀行發表報告，將東亞及太平洋地區明年的經濟增長預測，
由去年的６﹒６％略微下調至６﹒３％，並預計明年持續下跌至６％，反映了中國經濟的放緩態
勢。
世行繼續預期中國經濟增長率今年會放緩至６﹒５％，另外預期明年經濟增長率將減慢至
６﹒２％，之前預測為增長６﹒３％。
世行認為亞太市場主要風險來自貿易保護主義升級、金融市場動盪加劇及中國財政和金融問
題，建議該地區的發展中經濟體應充分利用現有宏觀經濟政策，以緩解外部衝擊的影響，並提升
潛在經濟增長率。（ｅｙ）
04/10/2018 15:55
【貿易開戰】世行料亞太今明兩年經濟持續放緩，中國問題成焦點
《經濟通通訊社４日專訊》世界銀行發表報告，將東亞及太平洋地區明年的經濟增長預測，
由去年的６﹒６％略微下調至６﹒３％，並預計明年持續下跌至６％，反映了中國經濟的放緩態
勢。
世行繼續預期中國經濟增長率今年會放緩至６﹒５％，另外預期明年經濟增長率將減慢至
６﹒２％，之前預測為增長６﹒３％。
世行認為亞太市場主要風險來自貿易保護主義升級、金融市場動盪加劇及中國財政和金融問
題，建議該地區的發展中經濟體應充分利用現有宏觀經濟政策，以緩解外部衝擊的影響，並提升
潛在經濟增長率。（ｅｙ）
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