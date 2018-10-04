【貿易開戰】世行料亞太今明兩年經濟持續放緩，中國問題成焦點

《經濟通通訊社４日專訊》世界銀行發表報告，將東亞及太平洋地區明年的經濟增長預測，

由去年的６﹒６％略微下調至６﹒３％，並預計明年持續下跌至６％，反映了中國經濟的放緩態

勢。

世行繼續預期中國經濟增長率今年會放緩至６﹒５％，另外預期明年經濟增長率將減慢至

６﹒２％，之前預測為增長６﹒３％。

世行認為亞太市場主要風險來自貿易保護主義升級、金融市場動盪加劇及中國財政和金融問

題，建議該地區的發展中經濟體應充分利用現有宏觀經濟政策，以緩解外部衝擊的影響，並提升

潛在經濟增長率。（ｅｙ）

