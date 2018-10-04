【貿易開戰】台灣：密切注意中美貿易戰影響，暫無加息必要

《經濟通通訊社４日專訊》台灣當局表示，會密切關注中美貿易戰對全球及台灣的影響，但

是現時台灣經濟成長溫和並且物價穩定，目前未有加息必要。另外對於新興市場貨幣眨值，台灣

認為主因是這些國家借外債，台幣不會跟著大貶。

台灣當局續指現時外匯存底以美元佔比最重，超過７０％，其次是歐元及人民幣。若果人民

幣匯價持續向下，有機會作出調整。（ａｃ）

