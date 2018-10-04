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04/10/2018 08:59

【聚焦人幣】離岸人民幣跌穿６﹒９０關口

　　《經濟通通訊社４日專訊》內地股市及人民幣市場今周休市，人民幣境外交易持續弱勢，離
岸人民幣（ＣＮＨ）兌美元今早繼星期二（２日）後再度跌穿６﹒９０關口，低見
６﹒９０２８，目前暫在６﹒９０附近爭持。（ａｃ）

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