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04/10/2018 14:30

【聚焦人幣】人民幣持續疲弱，離岸人民幣午後跌穿６﹒９１

　　《經濟通通訊社４日專訊》人民幣持續走弱，美元指數升至８月２０日以來新高，現報９６
﹒０４。離岸人民幣兌１美元（ＣＮＨ）跌穿６﹒９１關口，低見６﹒９１６９，創今年８月１
５日來新低，日內跌超過２００點。
　　摩根大通表示，中美貿易糾紛短期難緩和，基本預測明年會爆發全面貿易戰。美元在明年可
能會進一步走強，預計人民幣進一步貶值。（ａｃ）

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