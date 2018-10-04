【聚焦人幣】離岸人幣先跌後回穩，收復６﹒９關

《經濟通通訊社４日專訊》美匯指數創６周以來新高，離岸人民幣（ＣＮＨ）今早顯著受壓

，上落波幅超過２５０點，下午一度跌穿６﹒９１，低見６﹒９１６９，但很快收復６﹒９關，

目前在６﹒８９９徘徊。（ａｃ）

