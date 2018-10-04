《經濟通通訊社４日專訊》人民日報評論文章指出，范冰冰偷逃稅款案水落石出，８億多的
追繳及「罰單」震動輿論。天價片酬、陰陽合同等久為詬病，涉稅大案揭開了蓋子，整飭影視業
偷逃稅問題迫在眉睫。這是一場全民法治課：法律面前沒有特殊公民，愈是公眾人物，愈須潔身
自好。依法納稅是義務，如果仍有人哀之而不鑒之，結果也是涼冰冰。（ｃｔ）
04/10/2018 08:37
【逃稅風波】人民日報評范冰冰逃稅：有人不鑒之，結果也是涼冰冰
《經濟通通訊社４日專訊》人民日報評論文章指出，范冰冰偷逃稅款案水落石出，８億多的
追繳及「罰單」震動輿論。天價片酬、陰陽合同等久為詬病，涉稅大案揭開了蓋子，整飭影視業
偷逃稅問題迫在眉睫。這是一場全民法治課：法律面前沒有特殊公民，愈是公眾人物，愈須潔身
自好。依法納稅是義務，如果仍有人哀之而不鑒之，結果也是涼冰冰。（ｃｔ）
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