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04/10/2018 10:00

【理財新規】銀行理財新規發布，允許公募理財間接投資Ａ股

　　《經濟通通訊社４日專訊》銀保監早前正式發布商業銀行理財新規，作為「資管新規」的配
套細則，終於在歷時兩個月的徵求意見後得以出台。理財新規進一步區分公募理財及私募理財產
品的監管要求，重點內容包括：
　　一是將單隻公募理財產品銷售起點由目前的５萬元（人民幣．下同）降至１萬元。
　　二是個人首次購買銀行理財產品可通過網絡進行面簽。
　　三是對於私募理財產品，引入不少於２４小時的投資冷靜期。
　　四是公募理財可以通過公募基金投資股票，但仍不能直接投資股票。現行規定只允許私募理
財產品直接投資股票，公募理財產品只能投資貨幣型和債券型基金。
　　五是將資產支持票據（ＡＢＮ）納入理財可投資的底層資產。此前意見稿規定，銀行理財可
投資的資產支持證券只包括「在銀行間市場發行的信貸資產支持證券、在交易所市場發行的企業
資產支持證券」；正式出台的理財新規進一步將此明確為「包括在銀行間市場和證券交易所市場
發行的資產支持證券。」也就是說，ＡＢＮ明確納入其中。
　　數據顯示，８月末內地銀行非保本理財產品餘額為２２﹒３２萬億元，資金主要投向債券、
存款、貨幣市場工具等標準化資產，佔比約為７０％；非標準化債權類資產投資佔比約為１５％
左右，總體保持穩定。（ｌｃ）

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