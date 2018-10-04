【理財新規】銀行理財新規發布，允許公募理財間接投資Ａ股

《經濟通通訊社４日專訊》銀保監早前正式發布商業銀行理財新規，作為「資管新規」的配

套細則，終於在歷時兩個月的徵求意見後得以出台。理財新規進一步區分公募理財及私募理財產

品的監管要求，重點內容包括：

一是將單隻公募理財產品銷售起點由目前的５萬元（人民幣．下同）降至１萬元。

二是個人首次購買銀行理財產品可通過網絡進行面簽。

三是對於私募理財產品，引入不少於２４小時的投資冷靜期。

四是公募理財可以通過公募基金投資股票，但仍不能直接投資股票。現行規定只允許私募理

財產品直接投資股票，公募理財產品只能投資貨幣型和債券型基金。

五是將資產支持票據（ＡＢＮ）納入理財可投資的底層資產。此前意見稿規定，銀行理財可

投資的資產支持證券只包括「在銀行間市場發行的信貸資產支持證券、在交易所市場發行的企業

資產支持證券」；正式出台的理財新規進一步將此明確為「包括在銀行間市場和證券交易所市場

發行的資產支持證券。」也就是說，ＡＢＮ明確納入其中。

數據顯示，８月末內地銀行非保本理財產品餘額為２２﹒３２萬億元，資金主要投向債券、

存款、貨幣市場工具等標準化資產，佔比約為７０％；非標準化債權類資產投資佔比約為１５％

左右，總體保持穩定。（ｌｃ）

