【理財新規】２２萬億元銀行理財資金可間接入市，長期利好Ａ股

《經濟通通訊社４日專訊》中銀監新出台的理財新規中最受市場關注的一條無疑是允許公募

理財可間接投資股票，也就是說未來這２２萬億元人民幣的理財資金間接獲得Ａ股的「入市」許

可，長期來看無疑有利於Ａ股市場。

市場分析指，銀行理財產品一般對資金安全的要求要比一般機構資金和散戶資金要高得多。

因此，理財資金對基金的選擇也會很謹慎，可能會傾向規模較大，業績相對穩定，風格穩健的基

金公司和基金產品。

光大銀行資產管理部總經理潘東指，中證登日前允許銀行理財開設帳戶，從渠道上允許銀行

理財進入股市；在資金面上，是否會有大量資金進入股市，其一要看市場能不能給投資者帶來持

續的穩定的長期回報；二要看監管上是否允許或鼓勵。但總體上來看，正式文件對於股市的影響

是短期中性、長期向好的。

華北某上市城商行資管部負責人表示，銀行理財通過公募基金加大股票市場配置的情況不會

大範圍、馬上出現，預計到２０１９年末，會有些銀行逐步通過公募基金的方式投資股市。但更

主要看大市會不會有好轉。

理財新規還規定，每隻公募理財產品持有單隻證券或單隻公募證券投資基金的市值不得超過

該理財產品淨資產的１０％；商業銀行全部公募理財產品持有單隻證券或單隻公募證券投資基金

的市值，不得超過該證券市值或該公募證券投資基金市值的３０％；商業銀行全部理財產品持有

單一上市公司發行的股票，不得超過該上市公司可流通股票的３０％。（ｌｃ）

