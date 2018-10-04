【上海專訪】安天移動安全：踏足移動安全藍海，連續三年營收倍增

《經濟通通訊社記者林雯婕４日上海專電》華住酒店集團信息洩露事件的發生，又一次為網

絡安全防範敲響了警鐘。早前華住旗下多間酒店住戶信息遭到黑客在網上售賣，包括１﹒３億人

的身份證等個人信息及開房記錄等５億條信息，打包價３７﹒６萬元（人民幣．下同）在黑網兜

售。在歷時一個月的偵破後，試圖兜售數據的犯罪嫌疑人終於被緝拿歸案。

「早些年安全行業往往被人忽視，無感。這些年由於網絡安全事件頻出，也讓大眾開始意識

到網絡安全的重要性，」安天移動安全副總經理陳家林接受《經濟通通訊社》專訪時坦言，內地

網絡安全行業還處於發展初期，目前產值約有５００億人民幣。雖然近年發展速度加快，但市場

成熟度仍較歐美等發達國家有較大差距。

智研咨詢發布的報告指，中國信息安全行業起步較晚。２０１６年中國信息安全總投資為

３３﹒５５億美元，在信息行業總投入中佔比僅達１﹒０４％，低於全球平均水平２﹒３４％，

更顯著遠低於日本及美國的投入佔比８﹒９６％、１１﹒６５％。在看到巨大發展潛力的同時，

也要正視面臨的嚴峻形勢。

隨著日常生活中接觸愈來愈多的智能家居，智能汽車、無感支付等移動終端，移動安全無疑

當前最值得關注的問題。陳家林說：「移動和物聯網安全市場是一個巨大的藍海，光是在新零售

行業下就有上億的空間留給安全公司，因此安天開始在移動領域加大投入。初期投入了大量的時

間和精力放在研發產品上，營收固然重要，但當時並非最重要的指標。從最近三年多來看，公司

之前多年的投入在逐步價值兌現，基本上每年都是營收翻倍的成長。」

安天移動安全是哈爾濱安天科技集團的子公司，成立於２０１０年，主攻移動支付領域的安

全，客戶包括中國銀聯ＰＯＳ機生產商聯迪、京東、浦發銀行等。安天移動自主研發的漏洞檢測

工具也在銀聯下屬的銀行卡檢測中心使用。

從２０１４年開始，安天移動安全開始將支付行業的安全技術複製到移動安全、物聯網領域

，這期間幾乎每年都在保持著超過１００％持續增長，至２０１７年接近營收接近５千萬元。陳

家林希望未來三年公司繼續拓展移動及物聯網領域的安全業務，令公司依然能持續保持翻倍的增

長。



＊安全市場將引來整合期＊



安全市場藍海的出現，必定吸引著大批安全公司簇擁入場，無論是知名的安全公司還是初創

公司，都渴望在這幾百億的市場分得一杯羹。雖然競爭壓力較大，但陳認為，市場目前正在處於

高速增長期，大大小小的公司都有發揮空間。

「在這樣的競爭環境中，國內安全市場會迎來一次整合，窗口期最多一年半，因為環境復雜

了，對產品和業務的需求也是響應提高的。能存活下來的一定是那些從客戶需求出發，注重產品

服務質量，潛心做技術積累，不急功近利的公司。」

不同於奇虎３６０、金山等大眾耳熟能詳的安全軟件公司，安天專注做後台，為企業提供安

全技術支持。安天移動是行業內起步最早、技術積累較為成熟的金融領域的安全公司，其核心技

術ＡＶＬ反病毒引擎獲得ＡＶ－ＴＥＳＴ全球「移動設備最佳防護」獎，是首獲此項國際大獎的

亞洲安全廠商，目前終端日活已經超過５億，覆蓋在了全球１５億終端上。安天已與百度、小米

、阿里等互聯網巨頭在設備測評、支付、手機系統等多個方面進行合作。



＊最大的挑戰是人才匱乏＊



「當前最大的挑戰還是團隊的成長還不能完全跟上移動和物聯網安全需求增長帶來的巨大商

機，我們需要更多的高級人才加入，把市場機會轉化為營收，進一步鑄就技術壁壘，」陳家林說

。

中國網絡空間安全協會競評演練工作委員會副主任委員李舟軍曾表示，中國的網絡安全人才

缺口是７０萬，而且每年以１﹒５萬的速度增長。最近３年，中國高校學歷教育培養的網絡安全

專業人才僅有３萬人，不足７０萬需求的５％。預計到２０２０年，需求量將達到１４０萬人，

而現在每年培養的人數尚不足１﹒５萬人。由於薪酬和福利等吸引人才的條件不足，安全企業的

大量人才流入國外企業或者ＢＡＴ等互聯網公司，頂尖安全專家日益匱乏。而由於安全人才匱乏

，每年都會因網絡攻擊而產生重大經濟損失。

