【ＦＯＣＵＳ】普京諷侵侵「心機ｂｏｙ」，高油價恐劍指中國

【ＦＯＣＵＳ】國際油價今年初創下的兩年半高位原來「高處未算高」，隨著美國對伊朗啟

動石油禁運僅餘一個月時間，布蘭特期油周三（３日）一度升逾２％錄４年新高，直逼９０美元

關口。就在當天稍早，美國宣布退出１９５５年與伊朗簽署的友好條約，標誌著華盛頓與德黑蘭

之間的劍拔弩張再度升級。

若聯想美國新近躍居全球最大原油生產國，難怪俄羅斯總統普京在「表白」俄羅斯對油價水

平維持６５－７５美元「絕對滿意（ａｂｓｏｌｕｔｅｌｙ ＯＫ）」之餘，直指白宮是推高油

價的始作俑者，暗示侵侵早前發推炮轟高油價是「逢場作戲」。一邊是美俄就油價飆升明爭暗鬥

，另一邊是油價愈升愈有機會破百，背後到底是何玄機？



＊對伊禁令下月生效，多頭倉位急增＊



普京周三於莫斯科出席俄羅斯「能源周論壇」時公開表示，「特朗普說他認為油價過高，可

能他是對的﹒﹒﹒﹒﹒﹒但坦率地說，這樣的油價某種程度上正是白宮造成，包括對伊朗制裁以

及委內瑞拉政治問題、利比亞局勢等。」

自侵侵５月宣布退出伊朗核協議，並於８月初簽署行政命令對伊啟動全面制裁，包括自１１

月４日起，禁止與伊朗有關的石油交易，布蘭特原油期貨價格已較８月中時水平跳漲近１４美元

或２０％，並帶動對沖基金等將多頭倉位大增逾５０％。

知名原油分析師、ＰＶＭ Ｏｉｌ Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ的Ｓｔｅｐｈｅｎ

Ｂｒｅｎｎｏｃｋ就指，沒有交易員敢沽空油價，因他們完全明白有更多伊朗

原油準備好脫離市場。目前最悲觀的預計是，全球原油供應量將因對伊制裁日減２００萬桶。

而侵侵無視盟友反對堅持在中東攪局的半個謎底，終於隨著美國駐華大使館近日的一則微博

揭開；他自６月起對ＯＰＥＣ「罵不停口」可能只是「出口術」而已。據披露，受惠「頁岩氣革

命」，美國原油產量繼２月超過沙特後，６月、８月更２０年來首次超過俄羅斯。換言之，美國

正正是國際油價上漲的受益者。



＊高油價加關稅戰，推高內地ＣＰＩ＊



儘管最新消息指，俄羅斯、沙特已私下商定提高產出以令高油價降溫，但伊朗隨即指責兩國

破壞ＯＰＥＣ減產協議，並稱其無法生產足夠石油來彌補伊朗供應減少的缺口。而包括匯豐、能

源研究公司Ｅｎｅｒｇｙ Ａｓｐｅｃｔｓ等均預期油價年底有機會見１００美元。

至於另外半個謎底，或能從國際油價與通脹的關係一窺端倪。花旗模型就顯示，國際油價變

動與該行環球通脹驚喜指數走勢呈高度正相關；另有機構測算，原油價格每上漲１０％，料分別

推升中美ＣＰＩ約０﹒２６、０﹒４９個百分點，同時帶動國債收益率走高。無獨有偶，１０年

期美債收益率最新觸及逾７年新高，而聯儲主席鮑威爾最新表示，未來「可能加息至中性利率水

平以上」；此前公布的內地８月ＣＰＩ、ＰＰＩ亦雙雙高於預期。

正如本欄８月７日所指，「國際油價如年底飛升，加上中美就互徵關稅層層加碼，恐引發國

內輸入型通脹」。面對侵侵引爆中國經濟危機的用心愈來愈明顯，央媽１０月會否「降準」贈興

，拭目以待。（經濟通通訊社 俞瑾）

