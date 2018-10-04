【本港經濟】經濟師：９月份出現通縮，私營企業經營情況再惡化

《經濟通通訊社４日專訊》香港私營經濟的經營狀況於第三季尾持續惡化。９月份採購經理

指數報告顯示，美中貿易磨擦升溫，產出與新訂單量隨之擴大跌幅。值得留意的是，來自中國內

地的新增業務明顯收縮。

企業對經濟前景依然看淡，並繼而縮減採購活動。業者匯報，投入價格與產出價格開始呈現

通縮壓力。此外，貨品運送受颱風影響而有所延誤。

經季節調整後，９月份日經香港採購經理指數（ＰＭＩ）由８月份４８﹒５降至４７﹒９，

顯示私營經濟的景氣度進一步轉差。９月份數據顯示，第三季度承上季回落而再度下滑。

研究數據透露了更多客戶需求疲軟的訊號。企業指貿易緊張局勢升級，對新業務與來季訂單

構成了負面影響。９月份整體新訂單再度下跌，收縮周期持續第六個月；其中以內地訂單的跌勢

更急，而整體新訂單的跌幅亦見兩年高位。



＊企業匯報香港９月份出現通縮＊



研究資料顯示，企業於９月份看淡經營前景，兩大因素分別為未來經濟環境不明朗，以及全

球貿易緊張加劇。產出預期指數仍然處於５０持平點以下，顯示有更多企業預期，產出量將於未

來一年下跌。

企業對投入品的需求雖然減少，但供應商依期供貨的能力卻未見改善。資料顯示，近期受颱

風影響，加上貨源不足，供貨進度出現延誤。企業匯報，９月份出現通縮。整體投入成本兩年

來首次下跌，投入品的價格明顯回落，而即使工資上漲，但員工成本的升幅卻只屬溫和；因此，

企業有較大空間調低售價，以催谷銷售。



＊香港私營企業９月經營情況再惡化＊



ＩＨＳＭａｒｋｉｔ首席經濟師Ｂｅｒｎａｒｄ Ａｗ表示，貿易緊張升溫，客戶需求繼續

受壓；香港私營企業９月份的經營情況進一步惡化。銷往中國內地的訂單，收縮得更為明顯。最

新的日經採購經理指數顯示，第三季度私營經濟已經連續兩個季度轉弱。

鑑於市場需求存在更多不明朗因素，企業為了保存資金而減少購買投入品，又積極清減庫存

，並透過減價以催谷銷路。此外，就業水平穩定。

最新ＰＭＩ指數顯示，第三季度本地生產總值（ＧＤＰ）的增長率按年低於２％。（ｃｙ）

