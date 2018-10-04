《經濟通通訊社４日專訊》香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目今天
發表高頻宏觀經濟預測。報告預期今年第三季實質ＧＤＰ較２０１７年同期上升３％，對比起今
年第二季３﹒５％增長有所放緩。
港大預期今年第四季實質ＧＤＰ增長率將減慢至按年２﹒７％。相比２０１７年的３﹒８％
增長，預測今年全年實質ＧＤＰ增長放緩至３﹒４％，比上次公布下調０﹒６個百分點，反映利
率上升及中美貿易戰的不確定因素所帶來的影響。（ｃｙ）
04/10/2018 16:14
【本港經濟】港大將今年全年實質ＧＤＰ增長預測降至３﹒４％
《經濟通通訊社４日專訊》香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目今天
發表高頻宏觀經濟預測。報告預期今年第三季實質ＧＤＰ較２０１７年同期上升３％，對比起今
年第二季３﹒５％增長有所放緩。
港大預期今年第四季實質ＧＤＰ增長率將減慢至按年２﹒７％。相比２０１７年的３﹒８％
增長，預測今年全年實質ＧＤＰ增長放緩至３﹒４％，比上次公布下調０﹒６個百分點，反映利
率上升及中美貿易戰的不確定因素所帶來的影響。（ｃｙ）
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