【本港經濟】港大將今年全年實質ＧＤＰ增長預測降至３﹒４％

《經濟通通訊社４日專訊》香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目今天

發表高頻宏觀經濟預測。報告預期今年第三季實質ＧＤＰ較２０１７年同期上升３％，對比起今

年第二季３﹒５％增長有所放緩。

港大預期今年第四季實質ＧＤＰ增長率將減慢至按年２﹒７％。相比２０１７年的３﹒８％

增長，預測今年全年實質ＧＤＰ增長放緩至３﹒４％，比上次公布下調０﹒６個百分點，反映利

率上升及中美貿易戰的不確定因素所帶來的影響。（ｃｙ）

