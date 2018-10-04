【貿易開戰】「中小企融資擔保計劃」八成信貸擔保產品申請期延長

《經濟通通訊社４日專訊》香港按證保險有限公司表示，「中小企融資擔保計劃」下提供八

成信貸擔保產品的申請期，將會延長至明年６月３０日；此外，為進一步減輕本地企業的融資負

擔和協助企業從貸款機構獲得融資。

今年１１月內將推出以下三項額外支援措施，有效期至明年６月３０日：降低擔保費：在現

時擔保費水平下，進一步降低五成；增加最高貸款額：由目前的１２００萬港元增加至１５００

萬港元；及延長貸款擔保期：由現時的最長５年增加至７年。（ｃｙ）

