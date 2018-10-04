《經濟通通訊社４日專訊》香港按證保險有限公司表示，「中小企融資擔保計劃」下提供八
成信貸擔保產品的申請期，將會延長至明年６月３０日；此外，為進一步減輕本地企業的融資負
擔和協助企業從貸款機構獲得融資。
今年１１月內將推出以下三項額外支援措施，有效期至明年６月３０日：降低擔保費：在現
時擔保費水平下，進一步降低五成；增加最高貸款額：由目前的１２００萬港元增加至１５００
萬港元；及延長貸款擔保期：由現時的最長５年增加至７年。（ｃｙ）
04/10/2018 19:00
【貿易開戰】「中小企融資擔保計劃」八成信貸擔保產品申請期延長
《經濟通通訊社４日專訊》香港按證保險有限公司表示，「中小企融資擔保計劃」下提供八
成信貸擔保產品的申請期，將會延長至明年６月３０日；此外，為進一步減輕本地企業的融資負
擔和協助企業從貸款機構獲得融資。
今年１１月內將推出以下三項額外支援措施，有效期至明年６月３０日：降低擔保費：在現
時擔保費水平下，進一步降低五成；增加最高貸款額：由目前的１２００萬港元增加至１５００
萬港元；及延長貸款擔保期：由現時的最長５年增加至７年。（ｃｙ）
|中國故事04/10/2018
【上海專訪】安天移動安全：踏足移動安全藍海 連續三年營收倍增
|FOCUS04/10/2018
【FOCUS】普京諷侵侵「心機Boy」 高油價恐劍指中國
|國際動態04/10/2018
美英3科學家主導酶抗體進化 齊奪化學獎
|生財有道04/10/2018
走入深水埗將軍澳，共享空間新變奏
|中國故事04/10/2018
聯想重拾初心攻商用 冀引領行業智能化
|香港政情03/10/2018
【施政前瞻】羅兵咸籲全面檢討稅制 對大灣區港企豁免內地所得稅
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰