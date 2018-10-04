【企業盈喜】富士高（０９２７）料中期淨利潤增至最多３８００萬

《經濟通通訊社４日專訊》富士高（００９２７）宣布，預期截至今年９月底止中期，將錄

得淨利潤介乎３０００萬元至３８００萬元之間，上年度則錄得淨利潤約２４７０萬元。主因在

於戴咪耳機和音響耳機分部的銷售增長及人民幣貶值，故錄得外匯收益淨額，而非去年同期所錄

得外匯虧損淨額。（ｈｍ）

