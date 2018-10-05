《經濟通通訊社５日專訊》美國農業部長Ｓｏｎｎｙ Ｐｅｒｄｕｅ表示，美國貿易過度倚
賴中國可能是一個錯誤，故政府正推動與其他經濟體達成貿易協定。
美中貿易爭端不斷升級，重創美國農戶。Ｐｅｒｄｕｅ稱，美國與中國之間的業務往來比例
太高，認為政府的策略應放眼全世界，除加拿大及中國，世界其他地方亦有很大需求，而華府亦
正積極推進這些市場，努力與歐盟、日本及印度等經濟體洽談新貿易協議。（ｍｎ）
05/10/2018 15:01
【貿易開戰】美國農業部長：農業太依賴中國，正積極推進其他市場
《經濟通通訊社５日專訊》美國農業部長Ｓｏｎｎｙ Ｐｅｒｄｕｅ表示，美國貿易過度倚
賴中國可能是一個錯誤，故政府正推動與其他經濟體達成貿易協定。
美中貿易爭端不斷升級，重創美國農戶。Ｐｅｒｄｕｅ稱，美國與中國之間的業務往來比例
太高，認為政府的策略應放眼全世界，除加拿大及中國，世界其他地方亦有很大需求，而華府亦
正積極推進這些市場，努力與歐盟、日本及印度等經濟體洽談新貿易協議。（ｍｎ）
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