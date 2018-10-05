【貿易開戰】美國農業部長：農業太依賴中國，正積極推進其他市場

《經濟通通訊社５日專訊》美國農業部長Ｓｏｎｎｙ Ｐｅｒｄｕｅ表示，美國貿易過度倚

賴中國可能是一個錯誤，故政府正推動與其他經濟體達成貿易協定。

美中貿易爭端不斷升級，重創美國農戶。Ｐｅｒｄｕｅ稱，美國與中國之間的業務往來比例

太高，認為政府的策略應放眼全世界，除加拿大及中國，世界其他地方亦有很大需求，而華府亦

正積極推進這些市場，努力與歐盟、日本及印度等經濟體洽談新貿易協議。（ｍｎ）

