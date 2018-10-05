【油市博奕】高盛預計明年初全球油市出現溫和供應過剩

《經濟通通訊社５日專訊》高盛表示，雖然油市場需求仍然強勁，加上美國從下月開始制裁

伊朗，但由於新產能會增加，預計明年初全球油市將出現溫和的供應過剩。

高盛稱，目前尚不知道伊朗開始被制裁後，對供應減少的影響會有多少，油價仍有上漲的可

能。但由於沙特６月增產，加上利比亞及尼日利亞等波動較大的地區日產量較預期高出３０萬桶

，因此第四季初步庫存將上升。（ｍｎ）

