【企業盈警】高門集團（８４１２）預料首財季虧損將按年擴大

《經濟通通訊社５日專訊》高門集團（０８４１２）發盈警，預計截至今年８月底止３個月

（首財季）虧損將較２０１７年同期增加，主要由於集團會所及娛樂經營所得收入將較去年同期

約１８７０萬元減少約１８﹒１％。當中主因應整修及翻新，Ｆｌｙ於今年７月初開始暫時性停

止營業，加上期間會所業務的競爭增加讓Ｖｏｌａｒ的收入下降。此外，會所及娛樂以及餐廳經

營的門店網絡擴展亦讓物業租賃與相關費用和僱員福利開支有所增加。（ｋｔ）

