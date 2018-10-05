【高鐵開通】黃金周第四天經西九站出入境人數回升至７﹒５７萬

《經濟通通訊社５日專訊》高鐵香港段迎來開通後首個十一黃金周。入境處數據顯示，昨天

（４日）經西九龍站出入境的旅客約７﹒５７萬人次，高於前一天（３日）的７﹒４９萬，但仍

低於１０月１日的７﹒８萬和１０月２日的７﹒６萬人次，仍未達至預期每日平均８萬人次的客

量。（ｃｌ）

