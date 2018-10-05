《經濟通通訊社５日專訊》市建局位於青山道╱元州街發展項目今天正午１２時截標，現場
所見華懋和德祥地產（００１９９）已入標。
青山道╱元州街發展項目地盤面積約１６５０平方米，作商住發展，提供約２６０個住宅單
位。項目完成後，預計可提供上限約１﹒４８萬平方米的總樓面面積。（ｋｉ）
05/10/2018 10:11
【項目截標】市建局青山道項目今午截標，至少收華懋及德祥２標書
《經濟通通訊社５日專訊》市建局位於青山道╱元州街發展項目今天正午１２時截標，現場
所見華懋和德祥地產（００１９９）已入標。
青山道╱元州街發展項目地盤面積約１６５０平方米，作商住發展，提供約２６０個住宅單
位。項目完成後，預計可提供上限約１﹒４８萬平方米的總樓面面積。（ｋｉ）
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