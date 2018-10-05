《經濟通通訊社５日專訊》金管局公布，香港今年９月底的官方外匯儲備資產為４２６４億
美元，較８月底的４２４８億美元，增加１６億美元。為數４２６４億美元的外匯儲備資產總額
，相當於香港流通貨幣約七倍，或港元貨幣供應Ｍ３約４６％。
連同未交收外匯合約在內，香港於９月底的外匯儲備資產為４１８８億美元，亦高於８月底
的４１７２億美元。（ｃｌ）
05/10/2018 16:34
【本港經濟】９月官方外匯儲備資產按月增１６億至４２６４億美元
《經濟通通訊社５日專訊》金管局公布，香港今年９月底的官方外匯儲備資產為４２６４億
美元，較８月底的４２４８億美元，增加１６億美元。為數４２６４億美元的外匯儲備資產總額
，相當於香港流通貨幣約七倍，或港元貨幣供應Ｍ３約４６％。
連同未交收外匯合約在內，香港於９月底的外匯儲備資產為４１８８億美元，亦高於８月底
的４１７２億美元。（ｃｌ）
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