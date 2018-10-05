【本港樓市】新盤貼市價推售，十大屋苑周末睇樓量按周跌４﹒８％

《經濟通通訊社５日專訊》中原地產十大屋苑本周末睇樓量錄約４１５組，較上星期下跌

４﹒８％。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末市場焦點繼續落於一手新盤上，屯

門新盤逾３００伙本周末發售，油塘新盤亦公布首張價單，開價貼市，令二手交投繼續受壓，加

上部分買家靜候下周施政報告出台後再作打算，令市場彌漫觀望氣氛，相信本周末樓市交投量繼

續傾向一手新盤上。（ｃｌ）

