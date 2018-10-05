【夜期時段】即月期指最新報２６４９５點，升３６點，低水７８點

《經濟通通訊社５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６４５９點，無升跌，低水１１４

點，最新報２６４９５點，升３６點，低水７８點，合約成交４４２５張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０５０６點，跌３點，低水２４點，最新報

１０５２１點，升１２點，低水９點，合約成交１７７４張。（ｋｉ）

