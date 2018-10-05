《經濟通通訊社５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６４５９點，無升跌，低水１１４
點，最新報２６４９５點，升３６點，低水７８點，合約成交４４２５張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０５０６點，跌３點，低水２４點，最新報
１０５２１點，升１２點，低水９點，合約成交１７７４張。（ｋｉ）
05/10/2018 18:37
【夜期時段】即月期指最新報２６４９５點，升３６點，低水７８點
《經濟通通訊社５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６４５９點，無升跌，低水１１４
點，最新報２６４９５點，升３６點，低水７８點，合約成交４４２５張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０５０６點，跌３點，低水２４點，最新報
１０５２１點，升１２點，低水９點，合約成交１７７４張。（ｋｉ）
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