  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/10/2018 18:37

【夜期時段】即月期指最新報２６４９５點，升３６點，低水７８點

　　《經濟通通訊社５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６４５９點，無升跌，低水１１４
點，最新報２６４９５點，升３６點，低水７８點，合約成交４４２５張。
　　Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０５０６點，跌３點，低水２４點，最新報
１０５２１點，升１２點，低水９點，合約成交１７７４張。（ｋｉ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
FOCUS05/10/2018
【FOCUS】彭斯演講顯中美「撕破臉」 A股復市恐惹驚嚇
生財有道05/10/2018
【前景難料】北美三國協定重塑國際貿易格局 中國處下風
生財有道05/10/2018
【前景難料】國慶長假負面因素累積 A股復市恐遭考驗
國際動態05/10/2018
美退出兩國際條約 續走孤立主義
中國故事04/10/2018
【上海專訪】安天移動安全：踏足移動安全藍海 連續三年營收倍增
FOCUS04/10/2018
【FOCUS】普京諷侵侵「心機Boy」 高油價恐劍指中國
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN