《經濟通通訊社５日專訊》澳獅環球（０１５４０）下周一（８日）掛牌，在輝立交易場暗
盤收報０﹒９８元，較招股價１元低２％。每手３０００股，不計手續費蝕６０元。
該股在耀才暗盤交易市場收報０﹒９７元，較上市價低３％。每手不計手續費蝕９０元。（
ｃｈ）
05/10/2018 18:55
【新股上市】澳獅環球（１５４０）暗盤收市跌２至３％
《經濟通通訊社５日專訊》澳獅環球（０１５４０）下周一（８日）掛牌，在輝立交易場暗
盤收報０﹒９８元，較招股價１元低２％。每手３０００股，不計手續費蝕６０元。
該股在耀才暗盤交易市場收報０﹒９７元，較上市價低３％。每手不計手續費蝕９０元。（
ｃｈ）
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