【企業盈警】利記（００６３７）料中期錄虧損，因期內金屬價格跌

《經濟通通訊社５日專訊》利記控股（００６３７）發盈警，預期截至今年９月底止六個月

將錄得虧損，主要因為期內金屬價格下跌，尤其鋅，使期內銷售交易的毛利下降，並導致於今年

９月底之存貨作出顯著的存貨撥備。另外，公司指，環球宏觀經濟環境欠佳亦對該集團期內的表

現產生負面影響。（ｋｉ）

