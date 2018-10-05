《經濟通通訊社５日專訊》利記控股（００６３７）發盈警，預期截至今年９月底止六個月
將錄得虧損，主要因為期內金屬價格下跌，尤其鋅，使期內銷售交易的毛利下降，並導致於今年
９月底之存貨作出顯著的存貨撥備。另外，公司指，環球宏觀經濟環境欠佳亦對該集團期內的表
現產生負面影響。（ｋｉ）
05/10/2018 18:10
【企業盈警】利記（００６３７）料中期錄虧損，因期內金屬價格跌
《經濟通通訊社５日專訊》利記控股（００６３７）發盈警，預期截至今年９月底止六個月
將錄得虧損，主要因為期內金屬價格下跌，尤其鋅，使期內銷售交易的毛利下降，並導致於今年
９月底之存貨作出顯著的存貨撥備。另外，公司指，環球宏觀經濟環境欠佳亦對該集團期內的表
現產生負面影響。（ｋｉ）
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