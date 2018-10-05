《經濟通通訊社５日專訊》立法會內務委員會今日選出正、副主席。在無競爭之下，民建聯
李慧琼及公民黨郭榮鏗連任內會正、副主席職位。（ｃｗ）
05/10/2018 16:07
【香港政情】李慧琼郭榮鏗連任立法會內務委員會正副主席
《經濟通通訊社５日專訊》立法會內務委員會今日選出正、副主席。在無競爭之下，民建聯
李慧琼及公民黨郭榮鏗連任內會正、副主席職位。（ｃｗ）
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