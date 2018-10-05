【香港政情】陳健波及陳振英分別當選立法會財委會正、副主席

《經濟通通訊社５日專訊》立法會財務委員會今日選出正、副主席。保險界陳健波與會計界

梁繼昌競逐主席一職，結果由陳健波獲３８票得以連任，梁繼昌以１７票之差落敗。

副主席則由金融界陳振英擔任，他表明不贊成議員「拉布」阻礙民生項目，當選的話會按議

事規則主持會議。（ｃｗ）

