《經濟通通訊社記者林雯婕５日報道》十一黃金周假日首四日，上海市累計接待遊客６８５
萬人次。全市１３５家旅遊景區累計接待遊客４９３﹒３萬人次，同比增３０﹒２％，其中，黃
浦江遊覽船開航２６６航次，共計接待遊客７﹒９６萬人次，同比增長３８﹒３％。
自今日起，返滬流量將呈現明顯增長，預計高峰日將出現在１０月６日。屆時路網車流可達
１４５萬輛次，較去年增７﹒６％，隨後車流規模將有所回落，仍高於常態工作日車流規模。
05/10/2018 08:50
【上海專電】長假首四日上海接待遊客６８５萬人次
《經濟通通訊社記者林雯婕５日報道》十一黃金周假日首四日，上海市累計接待遊客６８５
萬人次。全市１３５家旅遊景區累計接待遊客４９３﹒３萬人次，同比增３０﹒２％，其中，黃
浦江遊覽船開航２６６航次，共計接待遊客７﹒９６萬人次，同比增長３８﹒３％。
自今日起，返滬流量將呈現明顯增長，預計高峰日將出現在１０月６日。屆時路網車流可達
１４５萬輛次，較去年增７﹒６％，隨後車流規模將有所回落，仍高於常態工作日車流規模。
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