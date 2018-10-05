《經濟通通訊社５日專訊》在岸人民幣下周一（８日）復市，離岸人民幣（ＣＮＨ）兌１美
元昨日一度跌穿６﹒９１，今早偏穩，在６﹒８９２３至６﹒９００２區間波動，上落幅度不足
８０點，目前企穩在６﹒８９５水平。（ａｃ）
05/10/2018 09:35
【聚焦人幣】離岸人民幣企穩６﹒８９水平
《經濟通通訊社５日專訊》在岸人民幣下周一（８日）復市，離岸人民幣（ＣＮＨ）兌１美
元昨日一度跌穿６﹒９１，今早偏穩，在６﹒８９２３至６﹒９００２區間波動，上落幅度不足
８０點，目前企穩在６﹒８９５水平。（ａｃ）
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