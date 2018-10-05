【聚焦人幣】離岸人民幣企穩６﹒８９水平

《經濟通通訊社５日專訊》在岸人民幣下周一（８日）復市，離岸人民幣（ＣＮＨ）兌１美

元昨日一度跌穿６﹒９１，今早偏穩，在６﹒８９２３至６﹒９００２區間波動，上落幅度不足

８０點，目前企穩在６﹒８９５水平。（ａｃ）

