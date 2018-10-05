【前景難料】國慶長假負面因素累積，Ａ股復市恐遭考驗

《經濟通通訊社記者楊英傑５日報道》外憂內患夾迫下，中國經濟下行跡象開始進入民眾的

視野：多家大型民企債務逾期、民間製造業數據下滑、國資連番接盤民企，回想起年初全國兩會

提出的追求ＧＤＰ「高質量」發展，似乎已預言了中國經濟走向。

在國慶長假Ａ股休市期間，中國官方及民間公布的製造業數據均低於預期，甚至接近萎縮邊

緣，再加上北美三國的貿易協定塵埃落定，預計Ａ股復市後將遭受重大考驗。至於港股周二至昨

日（２日至４日）累計大挫約千點，除了受不利消息衝擊之外，也和國家隊休整有很大關係，甚

至有人預測港股市場力量實際已十分脆弱。不過，交銀國際董事總經理洪灝對《經濟通通訊社》

表示，Ａ股成分和港股不同，再加上早前跌幅大於港股，相信國慶復市後Ａ股不會出現崩跌。



＊洪灝：考慮消費公用板塊抵禦跌浪＊



人幣持續貶值、貿易戰發酵、經濟數據走低等因素將持續影響Ａ股，但考慮到國家隊將適時

出場托市，相信Ａ股將繼續呈「陰跌」狀態，且一路破底，目前難言底部在何處。洪灝亦同意目

前不適宜入市，「好難搵到機會」，建議選擇消費股及公用股，該等板塊早前升勢強勁，只不過

近期有所回吐，相信能跑贏市場。

內地財經界近日唱好Ａ股，其中一個論點在於Ａ股成功被納入富時指數，將被大量外資基金

追入相關Ａ股成分股，以與富時指數看齊。分析指Ａ股成功入富將增加大量活水，且加大外資持

有Ａ股比例，助力內地散戶退出市場，投資氣氛漸變理性。

但當我們參考Ａ股６月成功入摩時，滬綜指全月卻大跌超過８％，便可得知事情並非如此樂

觀。首先，千億量級的資金在Ａ股這個龐大的市場內影響力本就有限，再加上基金傾向於選擇Ａ

股中的權重股，其中大部分含國資背景，資金力量難以與國家隊匹敵，所以未必會對重磅股的價

格產生顯著影響；再者基金作為一種保守的投資工具，不會輕易進行增持或減持操作，或能減輕

Ａ股市場的波動性，但要幫助Ａ股反彈則言之尚早，有更悲觀者認為，這些外資基金甚至可能成

為內地資本放盤的「洋韭菜」。

