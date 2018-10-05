【前景難料】北美三國協定重塑國際貿易格局，中國處下風

《經濟通通訊社記者楊英傑５日報道》中美貿易戰火力全開、一帶一路政策遇冷，反映中國

對外經貿關係惡化，令本來面臨經濟下行問題的中國政府更為頭痛。日前美國與加拿大就貿易關

係達成共識，被視為美國重塑ＷＴＯ以外經貿關係的一次躍進，專家對《經濟通通訊社》表示，

美國與加拿大新簽署的貿易協議改變了國際貿易的範式，歐盟及日本不排除會仿效，對中國帶來

更大挑戰。

日前美國與加拿大在限期前就《美國、墨西哥、加拿大協議》（ＵＳＭＣＡ）達成共識，兩

國料１１月底與墨西哥正式簽署協議。在協議草案中，美加兩國就乳業、木材業及汽車業等行業

進出口達成合作，涉及貿易額高達１萬億美元。

今次新簽署的貿易協議將取代２４年前生效的ＮＡＦＴＡ，事件備受全球關注，因其反映了

美國總統特朗普成功避免與北美盟國「駁火」，更意味著北美在貿易議題上站在同一陣線，實現

繞過ＷＴＯ孤立中國的目標。例如協議草案規定，獲關稅豁免的汽車，有７５％零部件必須由北

美製造，且要有四成零部件由時薪不低於１６美元的勞工生產，反映了特朗普把供應鏈轉移回北

美的決心。

交銀國際董事總經理洪灝對《經濟通通訊社》表示，ＵＳＭＣＡ當中列明，如果協議中的任

何成員國與非市場經濟國家達成自貿協定，其他成員國有權退出盟約。條款中的「非市場經濟國

家」很明顯指向了中國，對於加墨兩大國而言，當然不願意為了中國市場破壞與美國的經貿關係

，此將惡化中國的國際貿易前景。洪灝補充，更悲觀的是，ＵＳＭＣＡ推廣了一種新時代的經濟

貿易範式，其他發達經濟體如歐盟及日本很可能和美國簽署類似的協定，避免市場經濟國家之間

的內訌，聯手孤立中國。



＊美方制裁發威，中國製造業見血＊



中美之間的經貿關係在年內急轉直下，使中國不得不面對其多年來所設的貿易壁壘。中國直

至去年，仍然不允許純外資的券商公司、保險公司及汽車廠進入中國市場，而必須與中國民企甚

至是國企合資經營，而外企在合營期間無法避免要轉移技術予中國，美國甚至控訴中國有偷竊該

國知識產權的行徑，完全違反了十多年前中國進入ＷＴＯ時的承諾。

截至現時，中美兩國已實施了兩輪互徵關稅措施，對中國經濟的影響已趨明顯，中國９月官

方ＰＭＩ降至５０﹒８，同月財新製造業ＰＭＩ更只有５０，觸及榮枯線的轉折點，反映該月製

造業產出增速放緩，經濟下行壓力加大。

摩根大通分析師在報告中表示，美國關稅蠶食中國製造業的利潤率，抑制當地投資和招聘，

從而導致收入減少並拖累消費，分析指貿易戰對中國經濟增速造成的損失為１個百分點，而此預

計還未計及中國報復措施而帶來的負面影響。另一方面，為減低貿易戰對中國出口帶來的傷害，

多家大行認為中國政府傾向將人民幣匯率下調，如美銀美林預測明年首季人民幣將重回「７時代

」，人幣貶值將對Ａ股及Ｈ股帶來沽壓，後市表現預計將更不理想。

