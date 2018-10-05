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即市新聞

05/10/2018 10:30

【前景難料】人行放水收水呈兩難格局，大興土木難敵地方手緊

　　《經濟通通訊社記者楊英傑５日報道》除了中美貿易戰的外患以外，數月前人民銀行及財政
部的「互數不是」亦揭示了中國經濟來自內部的隱憂。有見及此，在８月的國務會議中，當局重
新發放寬鬆信號，繼續放水撐基建，包括中鐵建、中鐵在內的基建股普遍大漲，後市會否迎來基
建板塊的黃金機遇？
　　但這些基建工程能否如期上馬仍然是個問題。交銀國際董事總經理洪灝質疑，目前中國地方
財政緊拙，各市各縣未必願意大興土木，「無錢點起？」
　　即管中國政府一直未有承認，但今年種種跡象均在暗示地方財政手緊，例如東北地區多市出
現拖欠發放社保金情況、個別地方債出現逾期問題，標普月前更將七家地方政府融資平台信用評
級下調一級。
　　中國政府一度收緊信貸環境及棚改政策，以減輕財政負擔。不過信貸收緊並不能一蹴而就，
中國還停留在上屆政府「四萬億」計劃時期的寬鬆時期，不少企業維持新債抵舊債的狀態，而不
少地方政府亦需要承受償還大量城建債的壓力。因此，政府轉勢緊縮後，銀行業為了合規不再大
量放債，結果導致部分看似業務良好的千億級民企，突然宣布債務逾期，急須瘦身抵債。
　　經過一輪財政部及人行的爭論後，國務會議決定繼續放水重新支持國內大興土木，不過水從
何來呢？若人行繼續定向降準甚至是逆回購，將導致人幣持續貶值及通脹，或打垮早見疲弱的消
費，但若地方政府繼續發債，則令地方財政負債變成無底洞。因此，加強對各行各業稅收監管，
及改由稅務部門收取社保徵費，都是為了增加財政收入的舉措，這對於中小企業而言可能是一場
滅頂之災。

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