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05/10/2018 10:30

【前景難料】表列中港股市今年首９月表現

　　《經濟通通訊社記者楊英傑５日報道》表列中港股市今年首９月表現：

　　　指數　　　　　２０１７年底表現　　　　２０１８年９月底表現　　　　　跌幅
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆生指數　　　　　２９９１９　　　　　　　　　２７７８８　　　　　－　７﹒１％
　恆生國企指數　　　　１１７０９　　　　　　　　　１１０１７　　　　　－　５﹒９％

　　滬綜指　　　　　　　３３０７　　　　　　　　　　２８２１　　　　　－１４﹒７％
　　深成指　　　　　　１１０４０　　　　　　　　　　８４０１　　　　　－２３﹒９％
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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