《經濟通通訊社記者楊英傑５日報道》表列中港股市今年首９月表現：
指數 ２０１７年底表現 ２０１８年９月底表現 跌幅
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恆生指數 ２９９１９ ２７７８８ － ７﹒１％
恆生國企指數 １１７０９ １１０１７ － ５﹒９％
滬綜指 ３３０７ ２８２１ －１４﹒７％
深成指 １１０４０ ８４０１ －２３﹒９％
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05/10/2018 10:30
【前景難料】表列中港股市今年首９月表現
《經濟通通訊社記者楊英傑５日報道》表列中港股市今年首９月表現：
指數 ２０１７年底表現 ２０１８年９月底表現 跌幅
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恆生指數 ２９９１９ ２７７８８ － ７﹒１％
恆生國企指數 １１７０９ １１０１７ － ５﹒９％
滬綜指 ３３０７ ２８２１ －１４﹒７％
深成指 １１０４０ ８４０１ －２３﹒９％
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