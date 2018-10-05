【ＦＯＣＵＳ】彭斯演講顯中美「撕破臉」，Ａ股復市恐惹驚嚇

【ＦＯＣＵＳ】內地國慶「黃金周」假期尚餘３日，股匯債因休市波瀾不興，而外圍早已七

國咁亂。美國副總統彭斯周四（４日）發表措詞嚴厲的演講，稱「北京正使用全政府的手段（ａ

ｗｈｏｌｅ－ｏｆ－ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ ａｐｐｒｏａｃｈ），利用政治、經濟、軍事工具

以及宣傳，在美國推進其影響和利益」，直言「中國想要另一位美國總統」。

就在彭斯演講前幾小時，《彭博商業周刊》發表「Ｔｈｅ Ｂｉｇ Ｈａｃｋ」的封面文章

，「大爆」中國秘密植入惡意芯片，加上十年美債息升逾３﹒２％的７年新高，納斯達克１００

指數在蘋果、亞馬遜拖累下錄６月中旬以來最大單日跌幅。白宮與北京大有「撕破臉」之勢，下

周一（８日）復市的Ａ股會否補跌並確認大中華股市的新一輪洗倉潮，風險不可不防。



＊預告關稅、南海對峙升級＊



被視作福音派基督徒「模範旗手」的彭斯，形象素來溫和，今次於華盛頓智庫哈德遜研究所

就美國對華政策發表長篇演說卻大顯鷹派作風，在經濟、軍事、政治、外交等多方面直言不諱批

評中國，讓人聯想起１９４６年英國名相邱吉爾發表的著名的反蘇聯、反共產主義的「鐵幕」演

說。

除了炮轟中國干預美國中期選舉和２０２０總統大選，還包括試圖通過「中國製造２０２５

」控制全世界９０％的最先進工業；希望將美國擠出西太平洋；用「債務外交」擴大影響力；利

用偷竊技術大規模地將軍事化犁為劍；說服拉丁美洲國家與台灣斷交……

儘管中國外交部隨即反擊指彭斯「捕風捉影、無中生有」，但彭斯演講有關「美國海軍將繼

續飛行、航行和運作」、「正在把我們的核武庫現代化」、「還將徵收更多的關稅」、「將公布

新的措施和計劃以支持自由開放的印太地區」、「台灣對民主的擁抱為所有華人展示了一條更好

的道路」等提法，被視作中美關係全面惡化及全面冷戰啟幕的信號。



＊港股中資科技股集體暴挫＊



無獨有偶，《彭博商業周刊》在同日發表文章，引述１７位情報機構和公司消息人士指，中

國解放軍特工通過在一家名為超微（Ｓｕｐｅｒｍｉｃｒｏ）的硬件公司生產的服務器主板植入

不到１粒米大小的芯片，再供應給蘋果、亞馬遜等的方式，來竊取美國商業和政府數據。報道更

指，相關服務器甚至可以在ＣＩＡ的無人機操作和海軍戰艦的網絡中找到。

儘管報道被指是和彭斯的「完美宣傳配合」，以及蘋果、亞馬遜均對報道提出異議，但均無

阻超微股價暴瀉４１％，蘋果、亞馬遜分別收跌１﹒８％、２﹒２％，並拖累納斯達克１００指

數盤中重挫２﹒６％；標普５００指數跌至三周低點，１１個主要板塊中有９個走低。

除了美股，中金金瑞中證中國網際網路ＥＴＦ亦大跌４﹒４％，錄兩個月來最大跌幅；擔憂

加速美供應鏈遷離的港股科技股早市也集體暴挫，其中聯想（００９９２）、中興（００７６３

）一度分別狂瀉逾２０％、１３％，瑞聲（０２０１８）跌近６％，中芯（００９８１）跌逾４

％，連日回購的騰訊（００７００）破底低見３０２﹒４元。

隨著「新債王」岡拉克（Ｊｅｆｆｒｅｙ Ｇｕｎｄｌａｃｈ）警告美債息將顯著再升，因

３０年期國庫券孳息率剛剛突破多年底部，本周單周跌幅直逼２月以來最大的恆指，真正考驗恐

要下周才見真章。而北京對美國的回應或反制動作，更備受矚目。（經濟通通訊社 俞瑾）

