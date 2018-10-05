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即市新聞

05/10/2018 11:16

【項目截標】市建局青山道項目至少收新世界、華懋等１１標書

　　《經濟通通訊社５日專訊》市建局位於青山道╱元州街發展項目今天正午１２時截標，現場
所見華懋、德祥地產（００１９９）、建灝地產、新世界發展（０００１７）、富豪國際（００
０７８）、信和置業（０００８３）、遠東發展（０００３５）等已入標。
　　建灝地產行政經理林綺華表示，是次獨資競投，項目位處市區，地理位置不錯，加上市場需
求大於供應，不擔心日後銷售情況。她又指，加息幅度不大，相信對樓市的影響不太大。
　　對於個別樓盤出現減價情況，林綺華預料，是次投標項目價格不會因而有大幅度調整。她稱
，項目限呎的影響不大，若投得項目，會發展實用面積限制不少於３００方呎的中小型單位，認
為３００呎切合生活需要。
　　市場估計，地皮價值約１７﹒６億至１９﹒２億元，樓面呎價１﹒１萬至１﹒２萬元，料落
成後呎售逾２萬元起。
　　該項目位於青山道２１７至２３５號和元州街３００至３０８Ａ號，地盤面積約１﹒７７６
１萬方呎，為市建局２０１４年２月開展的重建項目。可建樓面面積１５﹒９７萬方呎，料興建
商住樓宇，其中約２﹒６６萬方呎屬於商業樓面，至於餘下住宅樓面則可建約２６１個住宅單位
，當中部分單位用作「樓換樓」安排。該局亦規定可建最細單位實用面積，由過往２６０方呎調
升至３００方呎。（ｋｉ）

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