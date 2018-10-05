《經濟通通訊社５日專訊》信銀國際表示，經ｉｎＭｏｔｉｏｎ動感銀行以新資金敘造一年
期港元或美元定存，年利率分別為２﹒６厘和３厘，較昨日高５點子。入場門檻１萬港元╱
１５００美元。（ｃｙ）
05/10/2018 17:17
【港元利率】信銀國際調高港元一年期利率至２﹒６厘
《經濟通通訊社５日專訊》信銀國際表示，經ｉｎＭｏｔｉｏｎ動感銀行以新資金敘造一年
期港元或美元定存，年利率分別為２﹒６厘和３厘，較昨日高５點子。入場門檻１萬港元╱
１５００美元。（ｃｙ）
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