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即市新聞

08/10/2018 15:16

【貿易開戰】高盛：貿易戰對中國經濟影響較美國為大

　　《經濟通通訊社８日專訊》高盛證券發表報告指，中美貿易戰開始初期對宏觀經濟影響不大
，不過近數月貿易戰有升級跡象，美國入口關稅涉及貨額由３０００億美元，升至６０００億美
元，最終美國會向中國所有入口貨品徵稅，令總金額再升至９０００億美元。
　　雖然貿易戰升級並非高盛原本預測，但有可能最終實現，美國增加關稅對當地經濟帶來影響
，包括美國本土需求轉至當地貨品，令美國當地貨幣政策及金融狀況更為收緊，因美國可能出現
通脹上升，美國聯儲局要作出回應。
　　高盛認為，如果關稅比重繼續加大，對美國經濟影響少於０﹒１％，但對中國經濟影響有０
﹒２５％，如果美國對所有中國入口實施２５％關稅，對中國經濟影響幅度有０﹒４％。
　　報告指出，貿易戰對美國經濟負面影響可能較少，因關稅收入可轉為減稅及政府開支，但如
果美國市民對貨品價格敏感度不大，則對美國有負面影響，同時貿易戰亦可能拖累美股走勢，及
當地商業氣氛。
　　不過，高盛認為，短期內對貿易戰對經濟宏觀影響仍受控，中國會透過金融及信貸政策抵銷
貿易戰影響，而對美國經濟影響不大，除非市場對美股對前景更負面。（ｃｙ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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