【貿易開戰】高盛：貿易戰對中國經濟影響較美國為大

《經濟通通訊社８日專訊》高盛證券發表報告指，中美貿易戰開始初期對宏觀經濟影響不大

，不過近數月貿易戰有升級跡象，美國入口關稅涉及貨額由３０００億美元，升至６０００億美

元，最終美國會向中國所有入口貨品徵稅，令總金額再升至９０００億美元。

雖然貿易戰升級並非高盛原本預測，但有可能最終實現，美國增加關稅對當地經濟帶來影響

，包括美國本土需求轉至當地貨品，令美國當地貨幣政策及金融狀況更為收緊，因美國可能出現

通脹上升，美國聯儲局要作出回應。

高盛認為，如果關稅比重繼續加大，對美國經濟影響少於０﹒１％，但對中國經濟影響有０

﹒２５％，如果美國對所有中國入口實施２５％關稅，對中國經濟影響幅度有０﹒４％。

報告指出，貿易戰對美國經濟負面影響可能較少，因關稅收入可轉為減稅及政府開支，但如

果美國市民對貨品價格敏感度不大，則對美國有負面影響，同時貿易戰亦可能拖累美股走勢，及

當地商業氣氛。

不過，高盛認為，短期內對貿易戰對經濟宏觀影響仍受控，中國會透過金融及信貸政策抵銷

貿易戰影響，而對美國經濟影響不大，除非市場對美股對前景更負面。（ｃｙ）



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