【人行降準】花旗：今年內銀盈利將提高約０﹒１３％，中行較受惠

《經濟通通訊社８日專訊》花旗發表研究報告指出，人行下周一（１５日）起，下調大型商

業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率

１個百分點，預計將可提升今年內地銀行體系稅後盈利約０﹒１３％，估計較依賴人行資金及中

小企貸款佔比較多的內銀，如中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）及北京銀行（滬：

６０１１６９）將最為受惠。

花旗報告指出，人行預計這次降準，可以釋放１﹒２萬億元人民幣流動性，當中４５００億

元人民幣用作償還中期借貸便利（ＭＬＦ），另外約７５００億元人民幣為此次降準釋放的增量

資金。花旗預計，大型及小型銀行的存款準備金率會分別降至１４﹒５％及１２﹒５％。雖然人

行強調中性的貨幣政策將維持不變，但花旗認為，此舉反映了中央支持實體經濟的意圖。

報告指，今輪降準主要是將信貸導向基建貸款╱貼現票據，所以對通脹率的影響將少於

２００９－１１年的刺激性措施，選擇此時降準反映內地不太擔心短期通脹壓力，雖然降準或增

添人民幣貶值壓力，但相信當局仍有能力維持人民幣於少於或相等於７算的水平。（ｃｌ）



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