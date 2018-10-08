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即市新聞

08/10/2018 14:30

【人行降準】花旗：今年內銀盈利將提高約０﹒１３％，中行較受惠

　　《經濟通通訊社８日專訊》花旗發表研究報告指出，人行下周一（１５日）起，下調大型商
業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率
１個百分點，預計將可提升今年內地銀行體系稅後盈利約０﹒１３％，估計較依賴人行資金及中
小企貸款佔比較多的內銀，如中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）及北京銀行（滬：
６０１１６９）將最為受惠。
　　花旗報告指出，人行預計這次降準，可以釋放１﹒２萬億元人民幣流動性，當中４５００億
元人民幣用作償還中期借貸便利（ＭＬＦ），另外約７５００億元人民幣為此次降準釋放的增量
資金。花旗預計，大型及小型銀行的存款準備金率會分別降至１４﹒５％及１２﹒５％。雖然人
行強調中性的貨幣政策將維持不變，但花旗認為，此舉反映了中央支持實體經濟的意圖。
　　報告指，今輪降準主要是將信貸導向基建貸款╱貼現票據，所以對通脹率的影響將少於
２００９－１１年的刺激性措施，選擇此時降準反映內地不太擔心短期通脹壓力，雖然降準或增
添人民幣貶值壓力，但相信當局仍有能力維持人民幣於少於或相等於７算的水平。（ｃｌ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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