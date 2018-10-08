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08/10/2018 09:38

【ＩＰＯ反應】浦林成山（１８０９）公開認購僅３２％，下限定價

　　《經濟通通訊社８日專訊》內地輪胎製造商浦林成山（０１８０９）公布招股結果，公開發
售部分認購不足，而國際發售部分則獲輕微超額認購，最終以招股價範圍下限定價，每股
５﹒８９元，股份明日（９日）主板掛牌。
　　在香港公開發售部分，浦林成山合共接獲２６１８份有效申請，累計認購４２８﹒７萬股，
相當於初步可供認購總數１３５０萬股香港發售股份的約３２％。
　　由於香港公開發售認購不足，未獲認購發售股份數目已重新分配至國際發售。重新分配後，
分配至香港公開發售部分的發售股份最終數目減少至４２８﹒７萬股，而餘下的９２１﹒３萬股
已分配至國際發售，國際配售部分錄得輕微超額認購。
　　在逾２６００份有效申請中，有１９６６份申請認購一手５００股，不論認購一手或最高的
４０萬手，中籤率均是１００％。
　　發售價定為每股５﹒８９元，為招股價介乎５﹒８９元至７﹒５元的下限，集資淨額
７﹒３１８億元，當中近３６％用於山東省榮成市全網子午線輪胎產能擴張第二階段的投資，另
外３０％用於海外投資，包括建設及收購海外生產基地。
　　另外，浦林成山引入中國重汽（０３８０８）為上市前投資者，涉資４０００萬美元，相當
於每股作價４﹒９５元，較浦林成山招股價下限５﹒８９元折讓１６％，上市後持股比例達
９﹒９８％。（ｋｌ）

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