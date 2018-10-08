《經濟通通訊社８日專訊》內地輪胎製造商浦林成山（０１８０９）明日（９日）掛牌，在
輝立交易場暗盤開報５﹒３元，比上市價５﹒８９元低１０％。以每手５００股計，不計手續費
，帳面蝕２９５元。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報５﹒６５元，亦較上市價低４﹒０７％。
浦林成山公開認購僅３２％，而國際發售部分則獲輕微超額認購，不論認購一手或最高的
４０萬手，中籤率均是１００％。股份以招股價範圍５﹒８９元至７﹒５元的下限定價，集資淨
額７﹒３１８億元。（ｋｌ）
08/10/2018 16:17
【新股上市】浦林暗盤開５﹒３元低上市價一成，每手蝕２９５元
《經濟通通訊社８日專訊》內地輪胎製造商浦林成山（０１８０９）明日（９日）掛牌，在
輝立交易場暗盤開報５﹒３元，比上市價５﹒８９元低１０％。以每手５００股計，不計手續費
，帳面蝕２９５元。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報５﹒６５元，亦較上市價低４﹒０７％。
浦林成山公開認購僅３２％，而國際發售部分則獲輕微超額認購，不論認購一手或最高的
４０萬手，中籤率均是１００％。股份以招股價範圍５﹒８９元至７﹒５元的下限定價，集資淨
額７﹒３１８億元。（ｋｌ）
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