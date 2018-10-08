《經濟通通訊社８日專訊》美國國務卿蓬佩奧昨日結束北韓訪問後於晚上轉抵南韓，向南韓
總統文在寅總結與北韓領導人金正恩的會面結果。
文在寅表示，中國國家主席習近平很快將訪問北韓，而日本與北韓亦有可能會舉行首腦峰會
。
蓬佩奧指，今次與金正恩的會談進展良好，但仍需進行更多工作，但同意將會盡快舉行第二
次美朝峰會。（ｍｎ）
08/10/2018 09:58
【朝鮮局勢】文在寅：中國國家主席習近平很快將訪問北韓
《經濟通通訊社８日專訊》美國國務卿蓬佩奧昨日結束北韓訪問後於晚上轉抵南韓，向南韓
總統文在寅總結與北韓領導人金正恩的會面結果。
文在寅表示，中國國家主席習近平很快將訪問北韓，而日本與北韓亦有可能會舉行首腦峰會
。
蓬佩奧指，今次與金正恩的會談進展良好，但仍需進行更多工作，但同意將會盡快舉行第二
次美朝峰會。（ｍｎ）
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