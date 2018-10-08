《經濟通通訊社８日專訊》英國商會（ＢＣＣ）公布對５６００間英國企業的調查顯示，隨
著出口放緩、招聘難度增大，加上投資計劃被推遲，英國企業正因脫歐相關的不確定性而受到打
擊。
ＢＣＣ的季度調查顯示，計劃在未來３個月招聘更多員工的服務企業佔比從６０％降至４７
％，為１９９３年首季以來的最低水平。有７２％的服務企業反映招聘困難，該比率創紀錄最高
水平。
對製造商而言，出口銷售及新出口訂單增速均為２０１６年底以來最慢。（ｍｎ）
08/10/2018 11:00
【脫歐之後】英國商會調查：脫歐不確定性對英企的影響正浮現
《經濟通通訊社８日專訊》英國商會（ＢＣＣ）公布對５６００間英國企業的調查顯示，隨
著出口放緩、招聘難度增大，加上投資計劃被推遲，英國企業正因脫歐相關的不確定性而受到打
擊。
ＢＣＣ的季度調查顯示，計劃在未來３個月招聘更多員工的服務企業佔比從６０％降至４７
％，為１９９３年首季以來的最低水平。有７２％的服務企業反映招聘困難，該比率創紀錄最高
水平。
對製造商而言，出口銷售及新出口訂單增速均為２０１６年底以來最慢。（ｍｎ）
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