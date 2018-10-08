《經濟通通訊社８日專訊》美國國務卿蓬佩奧表示，北韓領導人金正恩準備允許國際檢查人
員進入當地的核武及導彈相關場地。
蓬佩奧稱，一旦雙方就後勤問題達成協議，檢查人員就會視察一個導彈推進器試驗場及豐溪
里核試驗場。
蓬佩奧昨日短暫訪局北韓，與金正恩進行會面。蓬佩奧還稱，雙方非常接近就第二次峰會的
細節達成一致。（ｍｎ）
08/10/2018 13:17
【朝解局勢】蓬佩奧：金正恩準備允許檢查人員進入核試及導彈場地
《經濟通通訊社８日專訊》美國國務卿蓬佩奧表示，北韓領導人金正恩準備允許國際檢查人
員進入當地的核武及導彈相關場地。
蓬佩奧稱，一旦雙方就後勤問題達成協議，檢查人員就會視察一個導彈推進器試驗場及豐溪
里核試驗場。
蓬佩奧昨日短暫訪局北韓，與金正恩進行會面。蓬佩奧還稱，雙方非常接近就第二次峰會的
細節達成一致。（ｍｎ）
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