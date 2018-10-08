【脫歐之後】據報疑歐派向文翠珊與歐盟達成貿易協議設限

《經濟通通訊社８日專訊》據外電報道，英國疑歐派陣營提醒首相文翠珊，她只能保留與歐

盟的關稅同盟安排直至２０２２年。

文翠珊希望打破因愛爾蘭邊界問題而停滯不前的談判僵局，準備向歐盟提出一份新的建議。

保守黨的疑歐派人士表示，準備給予文翠珊一些談判空間，但只能延長關稅同盟安排到２０２２

年下次大選。（ｍｎ）

