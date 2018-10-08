《經濟通通訊社８日專訊》據外電引述分析人士及油組官員表示，油價在８０美元上方大幅
波動已經成為常態，年底前有可能觸及１００美元，因油組不清楚實際能夠增產多少石油以彌補
伊朗等政局動盪國家所出現的產量缺口。
目前許多波斯灣地區產油國的產量已經接近紀錄高位，有波斯灣高層石油官員稱，波斯灣國
家理論上擁有增產能力，但實際操作或嘗試滿負荷生產的難度太大。
加拿大皇家銀行資本市場認為，如果再有產油國出現生產中斷或者中東緊張局勢加劇，油價
將上望１００美元。（ｍｎ）
08/10/2018 13:45
【油市博奕】伊朗產出缺口難彌補，油價年底前或見１００美元
《經濟通通訊社８日專訊》據外電引述分析人士及油組官員表示，油價在８０美元上方大幅
波動已經成為常態，年底前有可能觸及１００美元，因油組不清楚實際能夠增產多少石油以彌補
伊朗等政局動盪國家所出現的產量缺口。
目前許多波斯灣地區產油國的產量已經接近紀錄高位，有波斯灣高層石油官員稱，波斯灣國
家理論上擁有增產能力，但實際操作或嘗試滿負荷生產的難度太大。
加拿大皇家銀行資本市場認為，如果再有產油國出現生產中斷或者中東緊張局勢加劇，油價
將上望１００美元。（ｍｎ）
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